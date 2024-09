Tite deixa o comando do Flamengo

Foto: Ruano Carneiro/Getty Images| O clube anunciou que Filipe Luís assume a equipe interinamente após o ex-treinador da seleção brasileira deixar o posto.

O Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira, 30, que Tite (ao centro na foto) deixou o comando do clube. A saída ocorre no dia seguinte a uma vitória suada, arrancada nos últimos minutos por 1 a 0 do Athletico Paranaense no Maracanã para o pior público flamenguista do ano, de 26 mil pessoas.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente”, anunciou o clube.

Apesar da vitória no domingo, 29, graças a um gol de Gerson arrancado a fórceps, o destino de Tite parecia selado desde a quinta-feira, 26, quando o Flamengo foi eliminado pelo Peñarol no Uruguai após não conseguir vazar o gol adversários nas duas partidas das quartas-de-final da Libertadores da América.

O ex-treinador da seleção brasileira não chegou a completar nem um ano frente do Flamengo. De estilo defensivo, muito mais preocupado em não levar gols do que fazer, Tite até ganhou o Campeonato Carioca, mas não chegou a encantar a torcida flamenguista em nenhum momento.

Filipe Luís

Caberá a Filipe Luís comandar o Flamengo na quarta-feira, 2, quando o clube inicia a disputa da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O ex-lateral-esquerdo rubro-negro estava comandando categorias de base do clube desde o início do ano.

Em 24 de agosto, o time sub-20 do Flamengo, comandado por Filipe Luís, foi campeão mundial após bater o Olympiacos, da Grécia, no Maracanã. O treinador, que pendurou as chuteiras no ano passado, também já tinha conquistado a Copa Rio no comando do sub-17 do clube rubro-negro.

Quando ganhou o mundial com o sub-20, o ex-jogador já era questionado sobre o desejo de comandar o time principal. “Sinceramente, não sei onde vou estar em janeiro [de 2025]. Não sei se vou estar aqui no sub-20, não posso te dizer. O que posso afirmar é que eu amo o Flamengo”, respondeu.

Filipe Luís foi empossado como interino, mas pode ser que esteja no mesmo lugar em janeiro de 2025. Vai depender do desempenho do time.

