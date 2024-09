Publicação Nº 200/2024 – EDINA MARIA MARCOS-ME/SOS CONVENIÊNCIA E DELIVERY

A Empresa EDINA MARIA MARCOS -( 87071720282 ME) “SOS CONVENIÊNCIA E DELIVERY”, com o CNPJ nº 484.98534/0001/16, com sede na Rua Novo Progresso, s/n Bairro Pires de Lima , na cidade de Novo Progresso/PA, Torna público que RECEBEU da Secretária Municipal de Meio Ambiente [SEMMA/NP] a LAS- LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA Nº 019/2022, através do processo de requerimento nº 1.614/2022 para suas atividades.

Publicado dia 30 de setembro de 2024, às às 08:59:03, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

