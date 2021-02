Com um a menos, Inter perde para o Sport e vê liderança do Brasileirão ficar ameaçada

Chegou ao fim a sequência de 12 jogos de invencibilidade do Internacional no Campeonato Brasileiro.

Com um homem a menos desde a metade do primeiro tempo, quando Uendel foi expulso, o Colorado perdeu por 2 a 1, em casa, nesta quarta-feira, pela 35ª rodada do Nacional. Marcão e Dalberto anotaram os tentos dos pernambucanos, enquanto Patrick descontou.

Com o resultado, o clube gaúcho viu a liderança do torneio ficar ameaçada, já que a diferença para o vice-líder Flamengo caiu para apenas um ponto. A equipe de Abel Braga tem 66 pontos, contra 65 dos cariocas. Já o Leão está na 14ª colocação, com 41 pontos, quatro de vantagem em relação ao Vasco, primeiro clube dentro da zona do rebaixamento.

O Internacional volta a campo agora no domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Vasco, em São Januário. Já o Sport entra em campo na segunda-feira, às 20h, contra o RB Bragantino, na Ilha do Retiro.

O jogo – A etapa inicial começou com os anfitriões dominando as principais ações ofensivas. A primeira chance real de gol saiu aos sete minutos, em cobrança de falta de Victor Cuesta, mas a bola do zagueiro saiu raspando a trave. Já aos 15, Uendel cruzou na área e Caio Vidal testou com muito perigo à esquerda da meta de Luan Poli.

Entretanto, o panorama da partida mudou a partir dos 25 minutos, quando Uendel foi expulso ao segurar Marquinhos em contra-ataque. Com um homem a mais, portanto, os visitantes cresceram, e logo abriram o placar. Aos 37, Marcão recebeu lindo toque de calcanhar de Marquinhos, aplicou belo drible em Lucas Ribeiro e tocou na saída de Lomba para marcar um golaço.

Em desvantagem, o time de Abel Braga partiu para cima, e a estratégia funcionou. Apenas três minutos depois, Patrick aproveitou o bate rebate para encher o pé e deixar tudo igual no Beira-Rio.

A reação dos colorados, no entanto, durou pouco. Aos 49, Patric cruzou da direita, Lomba acompanhou a trajetória e parou na jogada ao achar que a bola saiu de campo, mas o árbitro mandou seguir. Com isso, Júnior Tavares aproveitou e rolou para Dalberto, que apenas completou para o gol vazio e recolocou os pernambucanos à frente.

Na etapa complementar, o Inter voltou a apertar em busca da igualdade. Aos 18, Caio Vidal foi acionado na direita e bateu de trivela na trave de Luan Poli. Do outro lado, o Sport respondia nos contra-ataques. Aos 30, Thiago Neves recebeu perto da área e emendou um belo chute no travessão.

Nos últimos minutos, o Colorado até tentou uma pressão final à procura de um tento salvador, mas o time encontrou muitas dificuldades para furar a forte marcação dos adversários e não conseguiu evitar a derrota.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

