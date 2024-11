Torcedores detonam dupla da Seleção Brasileira: ‘É constrangedor’

(Foto: NELSON ALMEIDA/ AFP) – Jogadores do Brasil se reúnem em campo antes da partida contra o Uruguai

Sistema defensivo foi alvo de críticas nas redes sociais

A Seleção Brasileira recebe o Uruguai, nesta quarta-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Apesar de um início intenso ofensivamente da Amarelinha, os torcedores não pouparam críticas ao sistema defensivo brasileiro e enfatizaram as atuações de dois jogadores: Danilo e Marquinhos.

Nas redes sociais, brasileiros comentaram a falta de segurança que os defensores passaram durante a primeira etapa da partida. No outro lado do campo, o setor ofensivo ofereceu mais perigo aos uruguaios. Com Vini Jr, Savinho e Igor Jesus, o Brasil não abriu o placar por detalhes. Confira os comentários:

Em caso de vitória, a Seleção Brasileira ultrapassa a Celeste, e com o tropeço da Colômbia contra o Equador, a equipe de Dorival Júnior pode assumir o segundo lugar na classificação, ficando atrás apenas da líder Argentina.

A liderança da competição, por sua vez, dificilmente sairá da Argentina este ano. Líder das Eliminatórias, os atuais campeões do Mundo têm 22 pontos e precisam de apenas de um empate no jogo com o Peru, esta noite, em Buenos Aires, para confirmar a liderança. Se a Argentina perde, só deixa a liderança com vitória da Colômbia sobre o Equador — e, ainda assim, por boa margem, já que os argentinos têm cinco gols de saldo em relação aos colombianos.

Fonte: Lance! e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/10:18:51

