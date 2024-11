Rainha da Grande Rio, Paolla Oliveira veste bandeira do Pará

(Foto: Ewerton Pereira/Grande Rio) – Paolla Oliveira disse que vestir a bandeira do Pará é um “orgulho”

O enredo da escola de samba Grande Rio, do Rio de Janeiro, vai homenagear o estado do Pará no Carnaval de 2025

Ninguém pode negar que 2025 é o ano do Pará. Com a COP-30, o Festival Global Citizen e a grande visibilidade dada ao estado do Pará e, principalmente, à capital paraense, é certo dizer que todos querem vibrar na mesma intensidade da cultura dos paraenses, incluindo uma das maiores artistas do país.

A atriz Paolla Oliveira, a Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval de 2025, posou para fotos vestida com a bandeira do Pará no primeiro ensaio pós-divulgação do samba-enredo da escola.

Paolla Oliveira afirmou, em publicação no Instagram, que se sente honrada e que o coração “bate mais forte” ao vestir a bandeira do Pará. “Vestir essa bandeira é quase como pedir licença, bênção e passagem para o Carnaval que já se anuncia, sutil agora, mas intenso até março”.

“Não é só sobre Carnaval, é sobre carregar no peito o orgulho de um estado que me acolhe com uma força que só quem conhece essa terra sabe descrever”, completou Paolla.

Lembrando que Paolla Oliveira passou por Belém em setembro desse ano para participar de um evento da Grande Rio.

Veja a publicação:

Fonte: Gilberto Costa – Repórter da Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/10:18:51

