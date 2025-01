Flamengo adota postura pragmática no mercado de transferências em 2025

Com a saída de jogadores vitoriosos de seu elenco, como os zagueiros David Luiz e Fabrício Bruno, e do atacante Gabriel Barbosa, que já foi apresentado pelo Cruzeiro, o Flamengo tem adotado uma postura mais contida no mercado, sem o anúncio de contratações multimilionárias.

Apesar disso, o poderio financeiro do clube e a qualidade de seu plantel de jogadores são o suficiente para que o Flamengo continue sendo cotado como um dos favoritos aos títulos da temporada de 2025, segundo as maiores casas de apostas.

Chegada de novo diretor de futebol

Após as eleições do clube em dezembro de 2024, que elegeram a chapa de Luiz Eduardo Baptista, mais conhecido como Bap, o comando do Flamengo optou pela contratação de um novo diretor de futebol, o português José Boto. Em entrevista coletiva, o dirigente destacou que pretende investir mais na base e nos jovens talentos revelados no Ninho do Urubu.

Em relação à vinda de novos reforços, Boto revelou que os torcedores podem esperar apenas por contratações pontuais em 2025, pois a prioridade é manter a saúde financeira do Flamengo. Na última janela do mercado de transferências, em agosto do ano passado, o clube carioca investiu na compra de atletas como Carlos Alcaraz e Gonzalo Prata.

Contratação do atacante Juninho

O primeiro e único reforço anunciado pelo Flamengo até o momento foi o atacante Juninho, de 28 anos, que pertencia ao Qarabag, do Azerbaijão. O atleta, que também vinha sendo monitorado pelo Sevilla, da Espanha, foi vendido para o rubro-negro carioca pelo valor de 5 milhões de euros.

Com contrato assinado até o final de 2028, Juninho já defendeu a camisa de alguns clubes brasileiros, como Athletico e Vila Nova, e também times europeus, incluindo o Estoril, de Portugal. Como vinha jogando ativamente na temporada atual de futebol do Azerbaijão, a expectativa é de que Juninho esteja em boa forma e possa estrear ainda em janeiro com a camisa do Flamengo pelo Campeonato Carioca.

Negociações em andamento

Além de Juninho, a mídia especializada também vem especulando o interesse do Flamengo em outros dois jogadores, o lateral Danilo e o volante Jorginho, ambos de 33 anos. A contratação de Jorginho é vista como mais provável, pois o atleta está prestes a terminar seu vínculo com o Arsenal e poderia vir sem custos para o rubro-negro carioca. De acordo com setoristas do clube, o acordo entre o Flamengo e o volante vem sendo negociado e pode se concretizar ainda no mês de janeiro.

Por outro lado, a negociação com Danilo é mais complexa, pois o atleta também despertou o interesse do Napoli. No momento, o lateral ainda pertence a Juventus, da Itália, mas a falta de espaço no time titular motivou o atleta a negociar uma rescisão amigável com o clube. Segundo a apuração dos jornalistas, Danilo ficou interessado pela proposta do Flamengo, mas ainda está dividido sobre a possibilidade de deixar o futebol europeu.

Fonte: Cene Produtora e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/15:53:21

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

