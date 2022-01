Tráfico internacional de peixes ornamentais é investigado pela PF no Pará

Os alvos da operação são as cidades de Altamira e Rurópolis, no Pará. (Foto:Divulgação / Ascom PF)

As ações são decorrentes de investigações sobre o tráfico internacional de peixes ornamentais, organização criminosa e lavagem de capitais

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), a operação "Volta Grande do Xingu" para cumprimento de dois mandados de prisão e oito de apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nas cidades de Altamira e Rurópolis, no Pará. As ações são decorrentes de investigações sobre o tráfico internacional de peixes ornamentais, organização criminosa e lavagem de capitais.

As medidas cautelares tiveram origem nas prisões em flagrantes realizadas no município de Altamira, no final do ano passado e nas constantes ações de fiscalização ambiental. São investigados crimes ambientais, além de organização criminosa e lavagem de capitais. As penas podem chegar ao patamar de 21 anos de condenação.

A operação recebeu esse nome em razão das espécies raras de peixes comercializados, as quais são encontrados apenas na região da Volta Grande do Xingu

Jornal Folha do Progresso em 28/01/2022/10:11:43

