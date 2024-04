Tragédia em Timon (MA): Mãe e Filho Morrem Eletrocutados em Casa

(Foto: Reprodução)- No último sábado (20), a professora Diana Michelle Machado Santos da Silva, de 30 anos, e seu filho Pietro Vinícius Santos de Oliveira, de apenas 6 anos, perderam suas vidas em uma trágica ocorrência no bairro Formosa, em Timon (MA). Segundo informações da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), o incidente aconteceu em decorrência de uma descarga elétrica causada por uma extensão da máquina de lavar na residência da família.

Diana, ao perceber o perigo iminente que ameaçava seu filho, tentou salvá-lo, porém, infelizmente, ambos acabaram sendo atingidos pela corrente elétrica e não resistiram. A comoção e a tristeza tomaram conta da comunidade local com a perda precoce da professora e do pequeno Pietro.

O ocorrido serve como um alerta para a importância da prevenção de acidentes domésticos e da manutenção regular de equipamentos elétricos. As autoridades locais reforçam a necessidade de cuidado e atenção redobrados, especialmente quando há crianças envolvidas.

Familiares, amigos e colegas de trabalho lamentam profundamente a partida repentina de Diana e Pietro, deixando uma lacuna irreparável na vida de todos que os conheciam. O sepultamento ocorreu sob um clima de pesar e solidariedade, enquanto a investigação sobre as circunstâncias do incidente continua em andamento.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2024/16:58:27

