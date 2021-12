Tratorista morre após ser atacado por enxame de abelhas e levar mais de 300 picadas em fazenda em MT

Por g1 MT 18/12/2021 15h56 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O tratorista foi encaminhado ao hospital de São José do Xingu, mas já estava morto. Um funciário do local afirmou que Alessandro recebeu mais de 300 picadas. A unidade de saúde acionou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o médico responsável pelo atendimento da vítima informou aos policiais que a causa da morte seria o ataque do enxame, pois Alessandro apresentava várias picadas pelo corpo, além de muitas abelhas terem sido encontradas pregadas nas roupas do trabalhador.

