TRE registra três candidaturas a prefeito, quarto nome aguarda publicação em Novo Progresso

O dia que os candidatos tanto esperavam chegou. A partir de hoje (27), pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral (STF), está liberada a campanha política nas ruas e redes sociais, além da realização de comícios, passeatas e carreatas. As eleições de 2020 vão definir o futuro prefeito e vereadores do município em Novo Progresso e todo Brasil.

Três nomes (Fidéncio,Macarrão,Gelson Dill) se inscreveram via sistema disponível na internet pelo TSE, para concorrer à Prefeitura no município de Novo Progresso e todos terão agenda pública para dar as boas-vindas ao período eleitoral.

Os olhos estão mais voltados para o prefeito Macarrão (PL),que dever ter registro questionado por liderar as pesquisas e ser candidato à reeleição, e do candidato do Republicano que ainda não aparece na lista do TSE (Divulga 2020), conforme a direção do partido informou ao Jornal Folha do Progresso o registro foi realizado de forma presencial (não foi via internet-Candex), e aguarda atualização dos dados no portal do TSE.

A eleição desse ano será a mais curta da história e o financiamento privado é proibido.

Propaganda gratuita no rádio e TV

Canais de rádio e televisão passarão a transmitir a propaganda eleitoral gratuita a partir do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro, de segunda-feira a sábado, em dois horários. No rádio, a propaganda irá ao ar das 7h às 7h10 e depois das 12h às 12h10; já na televisão, a transmissão ocorrerá das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

