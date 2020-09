Polícia apreende drogas escondidas em geladeira no bairro Jucelandia

(Foto:Geladeira Ilustrativa) Os policiais militares do Grupo de Apoio da Policia Militar aprenderam, na tarde desta terça-feira (22), porções de maconha e pedras de Crack numa geladeira, no bairro Jucelandia em Novo Progresso. Segundo Sargento Maduro que comandou operação, uma denúncia anônima de comercialização de droga, levou a prisão de quatro pessoas. Ao chegar no local foi encontrado pessoas suspeitas na área externa, ao fazer averiguação na parte interna da residência foi encontrado quatro embalagens com 7 gramas de maconha e duas pedras de crack dentro da geladeira.

Os acusados Ivonete Batista de Azevedo, Luiz da Conceição, Jodernilson Almeida dos Santos e Leander Batista Campinas, assumiram ser dono do entorpecente que estava escondido na geladeira.

Os presos com a droga e quatro celulares ,duas balanças e a importância de R$180 (cento e oitenta reais) foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...