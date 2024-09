TRE “treina” eleitores para uso da urna eletrônica

Ação do TRE atraiu a curiosidade de eleitores para as urnas, mas também de crianças |Foto: Mauro Ângelo

Ação realizada nos shoppings de Belém mostra todas as funcionalidades do equipamento que será usado nas eleições de outubro deste ano.

As eleições de 2024 para o cargo de prefeito e de vereador nos municípios brasileiros se aproxima, e, com isso, é importante se familiarizar com o uso da urna eletrônica para evitar erros na hora de digitar seus candidatos no pleito eleitoral do próximo mês de outubro.

Para tirar possíveis dúvidas sobre o funcionamento do equipamento, O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) vem realizando o projeto “Vem TREinar – Eleições 2024!”, um espaço nos shoppings da região metropolitana de Belém dedicado aos eleitores para “ensaiar” o momento de votação.

“O programa tem como objetivo deixar a população mais próxima da Justiça Eleitoral, mais próximo da urna eletrônica. Então a gente criou esse treinamento para que eles conheçam tudo na prática, e assim adquiram mais confiança e tenham uma maior tranquilidade no dia da eleição”, esclareceu Valdizio Netto, chefe da Escola Judiciária Eleitoral do Pará. No Sábado, a ação foi realizada no térreo do Shopping Castanheira. “Voto todos os anos, mas com muito medo. Já cometi alguns erros, então ter a oportunidade de treinar, fazer com calma, é bem interessante”, afirma Cecília Soares, agricultora.

Algo que a autônoma Rosa Costa também faz questão de ressaltar. “A última eleição foi há 2 anos, então deixa a gente enferruja, né? E como tudo na vida, um treino antes da prática é sempre bom, ainda mais porque eu acabei me familiarizando com essa nova atualização no aparelho”, disse.

De acordo com o diretor, durante o treinamento, os participantes recebem informações sobre a ordem de votação na urna, assim como o número de dígito de cada um: vereador (são cinco números) e prefeito (dois números). “Pela legislação eleitoral, nas eleições municipais, primeiramente, o voto é para vereador e, depois, para prefeito”, explicou.

“Antes era fácil cometer erros por causa da pressa, apertou, foi. Agora, é preciso apertar duas vezes o botão de confirmar, tempo suficiente para analisar se é candidato certo. É, realmente, uma iniciativa muito boa porque sem esse ensinamento eu ia achar que que a urna estava com defeito”, acrescentou Rosa Costa.

Elisa Carvalho, de 7 anos, ficou curiosa com a tecnologia da urna. “Eu achei bem legal digitar e ver as fotos das pessoas ali. Eu aprendi a digitar os números, esperar e a confirmar, no botão verde. Mamãe disse que quando eu tiver grande, já vou saber fazer certinho”, contou.

As ações, que começaram no dia 10 de agosto seguem até o dia 29 de setembro, sempre aos fins de semana – no sábado e/ou no domingo – no horário das 10h às 22h. O próximo shopping a ser visitados pelo projeto será o Metrópole, a partir do dia 28.

O 1º turno das eleições para escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, está marcado para o dia 6 de outubro. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos válidos, a eleição é levada ao 2º turno. Nesses casos, os eleitores retornam às urnas no dia 27 de outubro.

