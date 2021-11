Equipe sub-15 do Grêmio NP é vice campeã da Copa Trairão

A equipe de futebol sub-15 do Grêmio NP foi a vice-campeã em partida disputada com a Amazon de Sinop, nesta segunda-feira (15/11) no estádio Maestrinho em Alta Floresta-MT. A partida ficou empatada em 1 x 1 no tempo normal e foi decidida nos pênaltis, tendo a equipe do Amazon de Sinop se consagrando campeã do sub-15.

A equipe sub-13 foi para a semi-final, mas não se classificou para a final e as outras equipes foram eliminadas na primeira fase.

A delegação do Grêmio NP retorna hoje para o município de Novo Progresso-PA.

Fonte: Folha do Progresso

Curtir isso: Curtir Carregando...