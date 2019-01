Três homens acusados de homicídio são presos em Altamira

Dois detidos são apontados como integrantes de facção criminosa

Uma operação foi montada pela Polícia Civil para efetuar as prisões (Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil do Pará prendeu três homens pela autoria de homicídios no município de Altamira, no sudoeste paraense. Um dos presos é Valdiran Lima de Sousa, apontado como autor do homicídio qualificado de José Ambrósio Filho, ocorrido em 12 de outubro do ano passado, na Estrada da Princesa do Xingu, sede do município. Na ocasião do crime, a vítima trafegava em sua motocicleta e foi alvejada a disparos de arma de fogo. No local do delito, foi encontrado um estojo de espingarda calibre 28. Durante as investigações, a Delegacia de Homicídios foi procurada por uma testemunha para relatar que Valdiran teria deixado a arma em sua casa um dia após o crime. Segundo a testemunha, o acusado teria dito na ocasião: “Eu fiz besteira”. Diante das informações, a polícia solicitou à Justiça a prisão temporária de Valdiran. A ordem judicial foi decretada com prazo de validade de 30 dias, período em que provas deverão ser levantadas para que a Polícia Civil possa requisitar a prisão preventiva do acusado que, por enquanto, vai permanecer recolhido à disposição da Justiça.

Os outros detidos são: Maurique de Oliveira Santos e Dheiferson da Silva Mendes, de apelido “Detinho”, indiciados como autores da morte de Sávio Nascimento Mota Junior, que era conhecido como “Gago”. O crime ocorreu no dia 5 de janeiro, na Rua D, no bairro Jatobá, em Altamira.

Para efetuar as prisões, foram montadas equipes para levantar os endereços em que os homicidas estariam escondidos. Com isso, foi possível localizar primeiramente o acusado Maurique de Oliveira Santos, em uma casa, no bairro de Jatobá. Após cerco à residência, os policiais civis capturaram Maurique, que não ofereceu resistência. Após a prisão dele, a equipe policial foi até o endereço, também no bairro de Jatobá, onde estaria escondido Dheiferson, comparsa de Maurique no crime. No entanto, ele não foi localizado no local. Os policiais receberam a informação de que o procurado estaria fora de casa há cerca de três dias por conta de ameaças que teria recebido por ter envolvimento no crime. No momento do interrogatório, Maurique confessou o homicídio.

No final da tarde, os policiais civis identificaram o endereço em que Dheiferson estava escondido no bairro de Jatobá. A equipe de policiais civis de Altamira foi ao local para a confirmação das informações e conseguiu localizar o procurado no interior da casa, após o cerco policial. Ele tentou inicialmente fugir pelos fundos, mas acabou preso em cumprimento do mandado de prisão preventiva. Os dois presos são apontados como integrantes de facções criminosas.

