Policial militar mata empresário a tiros e na fuga é alvejado por outro PM, em Altamira

No final da noite deste domingo (13/02), em Altamira, a Polícia Civil, durante plantão, recebeu informe que disparos de arma de fogo estariam ocorrendo em um estabelecimento da cidade chamada “Boteco da Maria”, e que haveria um policial ferido por disparos e outra pessoa em óbito no local.

Imediatamente a Polícia Civil se deslocou para a localidade do crime, e após análise e coleta de provas foi comprovada a autoria de um homicídio. (As informações são do RG 15 / O Impacto).

A vítima, identificada como Erisvaldo de Oliveira Rocha (foto), 31 anos, teria sido alvejada sem possibilidade de defesa por diversos disparos de arma de fogo desferidos pelo policial militar CB Clenilson da Silva Mota.

No local do evento também havia outros policiais, momento em que outro PM, que estava à paisana, identificado como Eriksen Bragança Cabral, atingiu o policial Clenilson para defender as outras pessoas presentes, neutralizando a ameaça.

Por conta do ferimento o policial Clenilson se encontra hospitalizado no Hospital Regional em estado grave.

O Comando local da Polícia Militar foi acionado e recebeu a custódia flagrancial do policial militar que ocasionou a morte da vítima: As armas de fogo utilizadas na ação foram apresentadas espontaneamente pela Polícia Militar, que lamenta os fatos ocorridos, e em seguida encaminhadas ao Instituto de Criminalística.

