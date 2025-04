Polícia divulga retrato de suspeito de matar empresário brutalmente

Retrato falado divulgado pela PC – (Foto: Divulgação/PC)

MATOU E ESTUPROU – Anderson Costa foi morto ao proteger enteada durante ataque na PA-475; caso segue em investigação

Um crime marcado pela crueldade mobilizou a população, nesta terça-feira (22), investigado pela Polícia Civil do Pará (PCPA). A instituição, inclusive, divulgou o retrato falado do suspeito de assassinar brutalmente o empresário Anderson Costa, no último dia 17 de abril na rodovia PA-475, entre Moju e Tailândia.

A tragédia ocorreu quando a vítima viajava com a família de Belém em direção a Tailândia. Após o carro apresentar um problema, o grupo parou nas proximidades do quilômetro 50. Foi nesse momento que um homem armado saiu de uma área de mata e abordou Anderson, sua esposa e a enteada.

Empresário assassinado brutalmente

Segundo o delegado Mhoab Khayan, responsável pelo caso, o suspeito cometeu agressões sexuais e assassinou o empresário ao ser impedido de violentar a enteada. A esposa da vítima também teria sido violentada.

“Conseguimos traçar o retrato falado com base nos relatos das vítimas sobreviventes e seguimos trabalhando para dar uma resposta rápida à sociedade”, declarou Khayan, destacando que os detalhes da apuração seguem sob sigilo.Quer saber mais de polícia? Acesse o nosso canal no WhatsApp

A polícia solicita o apoio da população. Informações que possam levar à identificação do criminoso podem ser repassadas de forma anônima.

