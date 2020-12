Trio é preso suspeito de homicídio e ocultação de cadáver em Redenção, no PA

Operação investiga o desaparecimento do presidente da Associação de Pessoas com Epilepsia de Redenção, assim como, de um candidato a vereador nas eleições deste ano.

Trio é presos suspeito de envolvimento no desaparecimento de presidente de ONG em Redenção

Três pessoas foram presas nesta sexta-feira (4) no município de Redenção, sul do Pará, na operação “Lost”, que investiga o desaparecimento do presidente da Associação de Pessoas com Epilepsia de Redenção, assim como, de um candidato a vereador nas eleições deste ano.

Além dos três mandados de prisão temporária, foram cumpridos seis de busca e apreensão. Os três homens são investigados por homicídio consumado e ocultação de cadáver.

Após 40 dias de trabalho investigativo, os três homens foram identificados com indícios relacionados a autoria do crime e tiveram o mandado de prisão temporária e busca e apreensão expedidos pela Justiça Criminal.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, Cpu’s, pen drives, um veículo e documentos que serão analisados.

