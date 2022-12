Triplo homicídio: Membros da mesmo família são executados no Pará

(Foto: Ilustrativa) – A pacata localidade de Vila Jarbas Passarinho, mais conhecida como “Porto da Balsa”, em Palestina do Pará, foi palco de um triplo assassinato.

As vítimas são os irmãos Ildebranis Rocha Macedo e Wesley Lopes Rocha; e o terceiro morto é um primo deles, Ely Bleno Silva da Cruz. Eles foram executados a tiros em uma casa no final da chamada “Rua do Campo”.

Quando a Polícia Civil recebeu a informação sobre um tiroteio na noite do dia 29, solicitou apoio aos militares do Posto Policial Destacado (PPD) de Palestina, bem como enviou a equipe de plantão até o local onde os corpos foram encontrados, na manhã seguinte.

Os militares chegaram ao local do crime e, inicialmente, encontraram dois corpos, um dentro da residência e outro do lado de fora. Até então imaginava-se que eram “apenas” duas vítimas, pois as informações que chegaram à polícia era de que vários tiros foram ouvidos na noite anterior. Mas a equipe da Polícia Civil, realizando varredura no lugar, localizou o terceiro corpo.

Através de informação de parentes que se encontravam no local, a polícia conseguiu a identificação das vítimas. Foi solicitada pericia de local de crime, remoção e necropsia ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Agora, o crime está sendo investigado pela Delegacia de polícia de Palestina do Pará.

A vila “Porto da Balsa” recebe este nome porque antes da construção da ponte que liga o Pará ao Tocantins o acesso ao vizinho Estado se dava por meio das balsas da empresa Pipes. Apesar do fluxo que sempre foi intenso na região, cortada pela BR-230, não há muitos registros de crimes que envolvam violência na área.

Também por conta disso, o triplo homicídio gerou bastante repercussão, não apenas em Palestina, mas também no vizinho município de Brejo Grande do Araguaia, porque as vítimas eram moradores conhecidos na região.

(Com informações do Correio Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 02/11/2022/09:55:11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...