TSE decide por unanimidade negar cassação da chapa Bolsonaro-Mourão

As ações julgadas foram apresentadas pela coligação O Povo Feliz De Novo, formada pelos partidos PT, PCdoB e Pros. (Com informações Metropoles)

Nesta quinta-feira, Carlos Horbach, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso acompanharam o voto do relator Luis Felipe Salomão. Mauro Campbell e Sérgio Banho já haviam feito suas considerações na terça-feira. Além da votação, os ministros reforçaram que para as eleições de 2022, o uso de aplicativos de mensagens “para promover desinformação, diretamente por candidato ou em seu benefício” pode configurar abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação.

Os sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram de forma contrária à cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão pelo uso de disparos em massa durante as eleições de 2018.

