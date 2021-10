Governador Helder Barbalho instituiu o Dia do Garimpeiro no estado do Pará

Dia11 de dezembro passará a ser comemorado o “Dia do Garimpeiro”. (Foto:Reprodução)

O projeto de lei nº 16/2021, de autoria do deputado Chamonzinho Institui o “Dia do Garimpeiro” no Estado do Pará, e dá outras providências. O projeto foi aprovado no último dia 05 de outubro e foi sancionado pelo Governador Helder Barbalho nesta segunda-feira 25 de outubro de 2021. Dia 11 de Dezembro é o “Dia do Garimpeiro” no estado do Pará.

Veja o tramite da lei clique AQUI

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

PROJETO DE LEI Nº 16/2021 – DEP. CHAMONZINHO Institui o “Dia do Garimpeiro” no Estado do Pará, e dá outras providências. (Pareceres FAVORÁVEIS das comissões de Justiça e Cultura, respectivamente) (Publicado no Avulso nº 53, pag. 51 de 25.06.2021).

