Tucuruí no Pará; é destaque com ‘Corrida Azul’ em campanha contra câncer de próstata

Foto: Reprodução | Mais de 100 atletas participaram da 1ª Corrida Interna do HRT e Unacon, arrecadando alimentos para a Casa de Apoio da Igreja Batista da Vila Permanente.

Em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata, o Complexo Hospitalar Regional de Tucuruí (HRT) e a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) promoveram a 1ª Corrida Interna do HRT e Unacon, intitulada “Sou do Time de Quem se Preocupa”. O evento, realizado no sábado (30), reuniu mais de 100 atletas, de diferentes idades, com o objetivo de promover a saúde masculina e sensibilizar para a importância da prevenção do câncer de próstata.

Com percurso de 4,8 km, a corrida simbolizou a importância da atividade física na prevenção de doenças e na manutenção da saúde. A inscrição foi acompanhada da doação de alimentos não perecíveis, que foram destinados à Casa de Apoio da Igreja Batista da Vila Permanente, em Tucuruí, que oferece apoio aos pacientes em tratamento na Unacon.

Durante o mês de novembro, diversas ações de conscientização sobre o câncer de próstata foram realizadas na unidade. Na sexta-feira (29), na área externa da Unacon, profissionais de saúde prestaram orientações, distribuíram materiais informativos e realizaram atividades como corte de cabelo, ginástica laboral, massagens relaxantes e palestras sobre os cuidados com a saúde masculina.

Quebrando tabus sobre saúde masculina

Um dos objetivos principais da campanha é combater o medo e o preconceito que afastam os homens dos cuidados preventivos. Marcos Silva Nunes, 58 anos, morador de Breu Branco, participou das atividades na Unacon e reforçou a importância de romper com os tabus relacionados à saúde masculina. “A saúde é essencial para uma vida saudável. Devemos nos cuidar e prevenir diversas situações, sem medo ou vergonha de procurar ajuda”, disse ele.

Júnior Souto, diretor-geral do HRT, explicou que a campanha busca sensibilizar os homens sobre a importância de prevenir o câncer de próstata e outras doenças, como o câncer peniano, além de combater o preconceito contra os exames preventivos. “É fundamental que os homens, independentemente da idade, procurem os exames preventivos para garantir uma vida mais saudável”, afirmou.

Prevenção e diagnóstico precoce

O câncer de próstata, se diagnosticado precocemente, tem grandes chances de tratamento eficaz. A campanha reforça a necessidade de vigilância aos sinais de alerta, como dor ou dificuldade para urinar, sangue na urina e dores nas costas. A realização de exames preventivos, mesmo sem sintomas, é crucial para um diagnóstico rápido, o que aumenta significativamente as chances de recuperação.

Além das atividades físicas e educativas, o Hospital Regional de Tucuruí e a Unacon seguem com o compromisso de informar e conscientizar os homens sobre a importância de cuidar da saúde e adotar hábitos preventivos para garantir uma vida mais longa e saudável.

Fonte: Ascom Unacon e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/08:09:44

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

