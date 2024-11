UEFA apura possível uso de drogas por árbitro na Euro 2024

O árbitro David Coote teve um vídeo vazado, no qual supostamente aparece consumindo cocaína. | Foto: Reprodução/X (antigo Twitter)

O inglês David Coote é alvo de investigação por possível uso de cocaína durante a Euro 2024; episódio se soma a outra polêmica recente envolvendo o árbitro.

Na medida em que a atuação de árbitros vem ganhando ainda mais visibilidade no cenário esportivo, a UEFA anunciou nesta quinta-feira uma nova investigação envolvendo o árbitro inglês David Coote, que atuou como especialista em revisão de vídeo durante a Eurocopa 2024, sediada na Alemanha. A polêmica surgiu depois que um vídeo, divulgado pelo tabloide britânico The Sun, supostamente mostrou Coote em um momento que sugeria o uso de cocaína, filmado durante o torneio de seleções que ocorreu entre junho e julho deste ano.

“Um inspetor de ética e disciplina da UEFA foi nomeado para avaliar uma potencial violação dos regulamentos disciplinares pelo árbitro, Sr. David Coote”, confirmou a UEFA por meio de um comunicado oficial, ressaltando que o caso será examinado com rigor.

David Coote esteve entre os árbitros que ficaram hospedados em um hotel próximo a Frankfurt, durante a Euro 2024, para apoiar o evento na função de especialista em revisões de vídeo, uma posição-chave no suporte às decisões de campo. Contudo, o escândalo se intensificou quando o vídeo capturou uma imagem de Coote que aparenta estar consumindo uma substância, usando para isso uma nota de dólar.

Esse episódio também se soma a outro caso recente: na segunda-feira, a Associação de Árbitros da Premier League (PGMOL) decidiu suspender Coote após a circulação de um segundo vídeo, onde o árbitro aparece fazendo comentários ofensivos sobre Jürgen Klopp, ex-treinador do Liverpool. Em resposta, tanto a PGMOL quanto a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) iniciaram investigações para averiguar a situação.

As recentes polêmicas envolvendo Coote suscitam questionamentos sobre a postura ética e disciplinar dos profissionais em funções tão estratégicas. A UEFA, por sua vez, mantém a cautela, prometendo um julgamento baseado nos fatos e nas evidências que serão colhidas nas próximas semanas.

VEJA O VÍDEO:

EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024

