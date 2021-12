Homem morre após viatura colidir com motocicleta, no Pará

Vitima não resistiu (Foto:Redes sociais)

Segundo o relato de testemunhas, o carro da polícia estava na contramão e teria causado o acidente

Gilmar Lopes Rodrigues, de 34 anos, morreu na tarde da última terça-feira, 30, após uma viatura da Polícia Militar ter se chocado com a motocicleta que o homem conduzia em Cametá. Segundo o relato de testemunhas, o carro da polícia estava na contramão e teria causado o acidente.

Relatos contam que Gilmar seguia numa motocicleta pela rua Coronel Raimundo Leão no sentido bairro de São Benedito quando uma viatura saiu do acostamento em frente ao 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e se chocou com ele. O condutor da motocicleta colidiu de frente com a viatura, caindo no chão e batendo a cabeça.

O socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) chegou logo em seguida, e Gilmar foi encaminhado com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, infelizmente, o homem morreu horas depois. Segundo dados colhidos no hospital, Gilmar morreu por conta de trauma corto-contuso na região occipital, que causou desorientação e vômito.

Gilmar era bastante conhecido em Cametá. Nas redes, pessoas lamentaram sua morte e pediam que o caso foi investigado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno.

Por:O Liberal

