Ufopa divulga resultado da primeira chamada do Processo Seletivo Regular 2024

Quase sete mil candidatos se inscreveram no PSR 2024. A maioria é de Santarém e do estado do Pará.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou na manhã desta quinta-feira, 4 de abril, o resultado da primeira chamada do Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) 2024, que selecionou, por meio de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), candidatos para o provimento de 1.448 vagas, distribuídas em 42 cursos de graduação ofertados em Santarém (PA) e demais campi regionais. Direito, Farmácia, Pedagogia, Ciências da Computação e Agronomia foram os cursos mais procurados.

O certame teve 6.822 mil inscritos, sendo a maioria do estado do Pará.

O certame teve 6.822 mil inscritos, sendo a maioria do estado do Pará: 6.654 candidatos (97,54%). Santarém obteve o maior número de inscritos, 3.745 (54,90%), seguido por Oriximiná (434/6,36%), Juruti (347/5,09%), Alenquer (342/5,01%), Óbidos (279/4,09%), Monte Alegre (256/3,75%), Itaituba (163/2,39%), Belém (141/2,07%) e Belterra (82/1,20%).

Acesse o listão dos aprovados AQUI.

Confira a relação dos cursos mais concorridos em Santarém:

Bacharelado em Direito (Noturno) ICS: 31,13 candidatos por vaga

Bacharelado em Farmácia (Integral) Isco: 17,92 candidatos por vaga

Licenciatura em Pedagogia (Matutino) Iced: 9,2 candidatos por vaga

Bacharelado em Ciência da Computação (Integral) IEG: 8,94 candidatos por vaga

Bacharelado em Agronomia (Integral) Ibef: 8,43 candidatos por vaga

Nos campi regionais:

Licenciatura em Pedagogia (Óbidos): 9,2 candidatos por vaga

Bacharelado em Agronomia (Juruti): 8,43 candidatos por vaga

Bacharelado em Administração (Alenquer): 6,69 candidatos por vaga

Habilitação – Os aprovados em primeira chamada devem ficar atentos para a próxima etapa do processo, a habilitação, que consiste na apresentação dos documentos listados no edital, como Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Cédula de Identidade (RG); Título de Eleitor; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico Integrado ao Médio; comprovante de residência atualizado; foto 3 x 4 recente; entre outros. O edital de habilitação será publicado no site da Ufopa no dia 15 de abril.

Segunda chamada – Os candidatos não classificados na primeira convocação que desejem continuar concorrendo às vagas remanescentes devem manifestar interesse de participação na segunda chamada no endereço eletrônico https://psr2024.ufopa.edu.br/ , prestando atenção às datas, horários e locais a serem divulgados em edital complementar. A manifestação de interesse não garante ao candidato vaga na Ufopa, e os candidatos que não confirmarem interesse no prazo estipulado perderão automaticamente o direito a concorrer às vagas remanescentes.

Na segunda convocação será chamado três vezes o número de candidatos correspondentes às vagas não preenchidas na primeira convocação, por curso/grupo, sendo o primeiro candidato classificado dentro do número de vagas remanescentes; e o segundo e terceiro comporão o cadastro de reserva, de acordo com a ordem de classificação.

Fonte:Comunicação/Ufopa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2024/07:16:46

