UFPA abre inscrições de novo edital para concessão de chip para alunos acessarem aulas remotas

Alunos de baixa renda receberão chips com pacote de dados para acesso a aulas remotas. — Foto: Petr Kratochvil/CC Public Domain

A Universidade Federal do Pará (UFPA)está com inscrições abertas até 23 de novembro para a concessão de Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, na modalidade de chips. Podem solicitar o auxílio estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Inscrições podem ser feitas pelo site.

Os beneficiados com Auxílio Inclusão Digital na modalidade de chip recebem pacotes de dados móveis de 20 Gbytes, renováveis mensalmente, do Serviço Móvel Pessoal nos termos do Programa Aluno Conectado do Ministério da Educação (MEC) e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Podem participar estudantes regularmente matriculados em curso presencial de graduação, de pós-graduação, do ensino básico e técnico, o qual esteja promovendo atividade curricular remota emergencial. É necessário ter renda familiar bruta de até 1,5 salário por pessoa.

Neste processo seletivo, não há obrigatoriedade de apresentação de documentação, porém o perfil socioeconômico dos discentes será analisado a partir das informações autodeclaradas no Questionário Socioeconômico.

Por G1 PA — Belém

