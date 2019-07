Polícias Civis do Pará e Amazonas baleiam e matam foragido da Justiça

“Neco” foi localizado em Manaus: não resistiu após troca de tiros quando era preso

“Neco”: polícia diz que ele planejava atentados contra autoridades policiais e jurídicas (Polícia Civil)

Uma operação conjunta deflagrada por policiais civis dos Estados do Pará e do Amazonas, nesta sexta-feira (19), acabou na morte, na cidade de Manaus (AM), de um foragido da Justiça paraense. Josenildo Azevedo da Costa, conhecido como “Neco”, ainda reagiu ao ser abordado pelos policiais civis na capital amazonense, durante a ação de prisão. Ele foi baleado após efetuar disparos contra os agentes de segurança pública.

O acusado ainda chegou a ser socorrido a um hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Iniciada ainda na noite desta quinta-feira (18), a operação policial se estendeu pela madrugada, até por volta de 6h da manhã de hoje, quando foi realizada a abordagem, na casa do foragido, localizada no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital amazonense.

ESCONDERIJO DE LUXO

Josenildo era fugitivo do Sistema Penitenciário do Pará. Ele foi um dos detentos que escaparam do presídio CRRA (Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba) durante fuga em massa ocorrida em dezembro de 2017. Na ocasião, 155 presos fugiram.

“Neco” vivia em um imóvel, que por fora, era uma casa comum, mas por dentro, era de alto padrão e até com compartimentos secretos. Contra o foragido, havia três mandados de prisão preventiva e um mandado de recaptura expedidos pela Comarca de Abaetetuba, Nordeste do Pará.

PLANOS CONTRA AUTORIDADES

O acusado e sua família também eram alvos de investigações em diversas operações da Polícia Civil do Pará – onde respondia processos criminais por envolvimento no tráfico de drogas, associação criminosa e homicídios.

A polícia diz que após fugir do presídio de Abaetetuba e deixar o Pará para viver em Manaus, “Neco” planejava da capital amazonense atentados conta autoridades policiais e judiciárias do Pará – incluindo agentes de segurança pública do Estado.

Por:Redação integrada de O LIberal

