UFPA divulga 6ª chamada do Processo Seletivo 2019

(Foto:Arquivo O Liberal)-A instituição pede que os alunos compareçam nos dias descriminados no edital

A 6ª chamada dos candidatos aprovados e não classificados no Processo Seletivo 2019 (cursos do segundo semestre) da UFPA foi divulgada.

A Diretora do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos da Universidade Federal do Pará pede aos alunos que compareçam nos dias, locais e horários discriminados nos Anexos deste Edital, para entrega de documentos necessários à efetivação do vínculo institucional, a fim de tornarem-se aptos à matrícula em atividades curriculares do curso para o qual foram classificados.

Confira mais informações:

ANEXO

EDITAL

Fonte:Redação Integrada

