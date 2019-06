Sespa promove encontro regional para profissionais de saúde do Baixo Amazonas e Tapajós

Representantes das cidades da região oeste participam do encontro regional em Santarém — (Foto: Reprodução/TV Tapajós)

Meios de fortalecer o processo de trabalho da atenção básica foram tratados durante o encontro.

Profissionais da saúde de Santarém e municípios do oeste do Pará, participaram de um encontro promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), para discutir como a atenção básica de saúde pode ser fortalecida nas regiões do Tapajós e Baixo Amazonas.

Representantes de cada região estiveram presentes na capacitação e segundo a coordenadora estadual da Saúde da Família, Sâmela Galvão, eles são a porta de entrada para os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). “O objetivo é fortalecer o processo de trabalho da atenção básica para que eles possam cumprir o papel de coordenador do cuidado e ordenadores da rede e assim melhorar o fluxo de atendimento da população”, pontuou

Para quem trabalha com atenção primária, as principais dificuldades passam pelo acesso geográfico difícil, na aquisição de insumos e as trocas de conhecimentos foram fundamentais para que eles levassem o que adquiriram para os municípios que atuam.

A coordenadora da saúde de Faro, oeste do Pará, Vânia Marques ressalta o fortalecimento para atenção básica. “Esse encontro mostra que devemos trabalhar também na prevenção e assim amenizar as transferências dos pacientes, e isso e com investimento, atenção logo nos primeiros atendimentos”, enfatizou.

A redução da mortalidade, e principalmente a infantil é uma das preocupações da diretora de política integral à saúde da Sespa, Sâmia Borges. “A assistência à saúde de qualidade nas unidades de todas as regiões pode diminuir a mortalidade”, finalizou.

Por:G1 Santarém — Pará

