UNAMA obtém maior de aprovação na OAB

40 acadêmicos e egressos da Instituição foram aprovados no Exame da Ordem

A UNAMA apontou um resultado de destaque na última prova do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), superando outras instituições públicas e privadas da região, com taxa de aprovação de 46,5%, contabilizando 40 aprovados dentre os 86 que obtiveram êxito. Essa conquista representa um marco inicial crucial para os acadêmicos de Direito, validando e justificando a qualidade do ensino oferecido pela Instituição de Ensino Superior (IES).

O coordenador do curso de Direito da UNAMA Santarém, Rafael Cohen, expressa grande satisfação pelo resultado. “Essa recente conquista foi de extrema importância, não apenas como resultado do trabalho e dedicação dos próprios acadêmicos, mas também do nosso corpo docente, extremamente unido e capacitado, da coordenação e da diretoria”, destaca o coordenador.

O curso de Direito foi implantado pela UNAMA Santarém em 1990. Tornou-se o curso mais concorrido da Instituição, com turmas nos três turnos (manhã, tarde e noite). A proposta do curso é formar profissionais reflexivos e éticos, comprometidos com os princípios fundamentais do Direito e prontos para assumir, com responsabilidade social, a busca pela liberdade do homem visando um desenvolvimento mais equânime da sociedade.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entidade máxima de representação dos advogados no país, realiza o Exame da OAB como uma etapa para os bacharéis em Direito exercerem a profissão. O exame é composto por duas etapas, sendo a primeira com 80 questões objetivas e a segunda exigindo a elaboração de uma peça profissional.

