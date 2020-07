UNAMA realiza parceria para castração de pequenos animais

O Castramóvel foi inaugurado na última sexta-feira (03) (Foto:Divulgação)

A UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, por meio do curso de Medicina Veterinária, firmou uma parceria com a Secretaria de Saúde do município de Santarém e abraçou o Projeto Voluntário de Castração de pequenos animais. O “Castramóvel” deve controlar a natalidade e as zoonoses transmitidas pelos animais por meio de vírus e protozoários.

O objetivo do projeto é facilitar o acesso à castração e assistência veterinária para pets de famílias de baixa renda e de organizações não-governamentais que trabalham com recuperação de animais abandonados. O projeto está sendo executado, primeiramente, por um cadastro de ONGs e atenderá também alguns bairros, com um rodízio.

Segundo a coordenadora de curso de Medicina Veterinária da UNAMA, Brena Vinholte, alunos e professores do curso irão trabalhar voluntariamente no atendimento e acompanhamento das cirurgias dos cães e gatos. Nos casos mais graves, os animais serão encaminhados para internação na clínica veterinária da Universidade.

“O castramóvel é um ambulatório itinerante com a estrutura de assepsia, cirurgia, esterilização e todos os aparatos para atender os animais. Recebemos ele no início do mês e estamos finalizando todos os detalhes junto à Secretaria de Saúde para os atendimentos neste período de pandemia. O projeto iniciará com atendimento às ONGs, de segunda a sexta-feira, e, uma vez por mês, em um bairro fixo, com calendário ainda a ser definido”, explicou Brena.

Para participar, as famílias precisam preencher um cadastro no Centro de Controles Zoonoses, localizado na Av. Moaçara, nº 735. Outras informações entrar em contato pelo telefone (93) 3524-3655.

