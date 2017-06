Unidades Básicas de Saúde de Óbidos têm reforço em doses de vacina contra HPV

Ampliação foi devido ao pedido da Ministério da Saúde em imunizar novos grupos. Unidades têm calendários específicos para vacinação, segundo a Semsa.

Com o anúncio do Ministério da Saúde em ampliar a oferta de vacina contra HPV para meninos de 11 a 15 anos, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Óbidos, no oeste do Pará, ganharam um reforço em doses para fazer a cobertura vacinal no novo grupo incluso.

Com a medida, o Ministério fortalece as ações de saúde na população masculina e possibilita a prevenção da ocorrência de cancêr no pênis, ânus, orofaringe e verrugas genitais. A vacinação dos meninos contribui ainda para o aumento da proteção nas meninas, impactando nas próximas décadas o perfil epidemiológico das infecções atribuíveis ao HPV em ambos os sexos.

Vacinação contra o HPV

Quem podia se vacinar antes Quem poderá se vacinar agora

Meninas de 9 a 15 anos e meninos de 12 a 13 anos. Pessoas de 9 a 26 anos com HIV/aids. Meninas de 9 a 15 anos, meninos de 11 a 15 anos e pacientes com HIV/aids, oncológicos e transplantados de 9 a 26 anos.

Fonte: Ministério da Saúde

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), cada UBS tem um calendário de vacinação específico e o usuário deve ficar atento aos dias que a imunização estará sendo feita.

A vacinação contra o HPV também fará parte do grupo de vacinas a serem oferecidas na campanha de multivacinação, que ocorrerá no período de 11 a 22 de setembro. O Dia D da campanha de vacinação será dia 16 de setembro.

Vacinação em meninos

Desde janeiro deste ano a imunização para o público masculino passou a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente, as doses eram destinadas apenas a meninos de 12 a 13 anos. Crianças e jovens, de 9 a 26 anos, que têm HIV/aids também já podiam receber a dose.

Validade da vacina

A imunização contra o HPV foi incorporada nos postos de saúde em 2014. Como o prazo de validade dos frascos dura três anos, atualmente, existem 2,1 mil doses nos estados e municípios que vencem agora em junho e 231 mil que vão expirar em agosto deste ano, informou o

O Ministério da Saúde explicou que meninos e meninas devem tomar duas doses da vacina contra HPV, com intervalo de seis meses entre elas. Para as pessoas que têm HIV, a faixa etária é de 9 a 26 anos, e o esquema vacinal é de três doses (intervalo de 0, 2 e 6 meses). Os pacientes com HIV precisam apresentar prescrição médica para receber a imunização

Fonte: G1 Santarém.

