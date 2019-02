Com apoio da Força Nacional ICMBio e IBAMA intensificam fiscalização ambiental na região

Com apoio da Força Nacional fiscalização ambiental destrói equipamentos em garimpo e prendem madeiras ilegal em Novo Progresso.(Foto:Mário Vilela/Funai/Agência Brasil)-

Ataque ao ICMBio

No mês de outubro as vésperas do 2º turno das eleições, houve confrontos na região, em trairão homens armados enfrentaram os fiscais ambientais que estavam sobre proteção da Policia Militar, pontes foram destruídas para impedir aceso dos fiscais, posteriormente o comando geral do estado do Pará suspendeu apoio da PM ao ICMBio. “A medida do Comando Geral da PM considerou o risco à integridade física de policiais e agentes de fiscalização, após confronto no distrito de Caracol no município de Trairão”.

Outro atentado contra o Ibama aconteceu às 22h do sábado (20), na cidade de Buritis (RO), a 338 km de Porto Velho. Usando um galão de gasolina, um homem ateou fogo em três das dez viaturas do órgão estacionadas em frente a um hotel.

Fiscalização

“Estamos concentrando as ações ao longo do eixo da BR-163, entre os municípios de Guarantã do Norte, perto da Base Aérea do Cachimbo, até o município de Santarém e Itaituba. Essa é a nossa região mais crítica de desmatamento onde a gente vem enfrentando as maiores dificuldades de atuação. Ao longo do último ano a gente vem sofrendo várias retaliações principalmente por parte das pessoas ligadas ao garimpo ilegal na região”, disse o presidente do ICMBio, Paulo Carneiro.

MMA

Portaria do Ministério da Segurança Pública publicada no dia 25 de Outubro de 2018 no Diário Oficial da União autoriza o emprego da Força Nacional em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). De acordo com a publicação, a solicitação de envio da tropa foi feita à pasta pelo ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte.

O texto autoriza o emprego da Força Nacional, em caráter episódico, por um período de 180 dias a contar da data de publicação da portaria, em apoio ao ICMBio em ações de fiscalização de unidades de conservação federais, com ênfase no combate ao desmatamento na região Amazônica.

“O prazo do apoio prestado pela Força Nacional poderá ser prorrogado, se necessário”, diz a portaria.

Ataques

Ataques recentes a agentes de fiscalização ambiental que atuam em áreas de desmatamento na Amazônia motivaram o envio da Força Nacional para apoiar o trabalho de equipes do ICMBio – principalmente no estado do Pará. Esta é a primeira vez que o efetivo vai reforçar a segurança dos servidores no combate a crimes ambientais.

Fiscalização

Em Novo Progresso foi apreendido três bi trem com carregamento de madeira em tora extraído da região da Flona Jamanxim, os caminhões estão no pátio do IBAMA em Novo Progresso. Os responsáveis pelo transporte ilegal não teve nome divulgado, o destino da madeira apreendida ainda não foi definido.

Um garimpo na região do Bom Futuro também foi alvo dos fiscais ambientais, com foto divulgada nos grupos de WhatsApp, mostra o equipamento destruído por fogo neste domingo (0 4).

Atualmente, 96 agentes da Força Nacional já apoiam ações planejadas e em execução do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que também atua diretamente no combate a atividades ilegais em áreas de conservação do país.

