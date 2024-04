Uruaraense cai em golpe aplicado por perfil falso da influenciadora Virginia Fonseca

(Foto: Reprodução)- Perfil falso da influenciadora no instagram promete R$1.000 a quem seguir o canal.

Os golpes financeiros virtuais se multiplicam na internet a cada dia. Os criminosos utilizam táticas e gatilhos que acabam seduzindo usuários das redes sociais, cujos buscam ganhar dinheiro on-line e viram vítimas de golpes. Uma trabalhadora do lar uruaraense é uma das mais recentes vítimas. Cris atualmente está morando no estado de Pernambuco e nos conta que nessa segunda-feira, 15/04, após ver um anúncio de uma suposta página da influenciadora Virginia Fonseca no Instagram, acabou fazendo uma transferência pix no valor de R$39,90 e depois descobriu que tinha caído num golpe.

“Ontem a tarde (15/04/2024) eu entrei no Instagram aí eu vi uma postagem com o vídeo da Virgínia dizendo que ela ia dar 1 mil reais para quem entrasse no canal dela. Eu fui, caí na besteira, entrei no canal dela, aí tinha que pagar uma taxinha de R$39,90 que em seguida mandava o pix. Aí eu peguei e fiz (a transferência), entendeu. Me cadastrei lá e tudo. Em seguida mandaria o pix, mas que pix foi esse que nunca que caiu, entendeu. Depois que eu fui ver os comentários das outras pessoas que caiu também nessa e aí o pix nada, nada. Então assim, foi um golpe. Confesso que eu fiquei com medo por causa dos meus dados pessoais que eu enviei. Mas foi isso que aconteceu, esse golpe em nome da Virgínia Fonseca e do Zé Filipe”, contou Cris.

Fica o alerta para os usuários e seguidores da influenciadora para terem cuidado. A referida página que aplica esse golpe continua ativa.

No dia 10 de maio de 2022 a influenciadora Virginia Fonseca já havia feito um alerta sobre os golpes com seu nome sendo utilizado por criminosos. Na época a influenciadora alertava que um perfil nas redes sociais estava aplicando golpes em pessoas na internet utilizando seu nome. Ela ainda ressaltou que os fãs só confiem em publicações feitas nas redes sociais dela e do marido, o cantor sertanejo Zé Felipe.

“Gostaria de pedir que vocês não confiem em publicações ou links de promoções, ofertas, sorteios, vendas, negócios em geral que usem da minha imagem e/ou do meu nome e do Zé Felipe, mas que não tenham sido divulgados em nossos canais oficiais”, escreveu ela, em post temporário no Instagram.

Fonte: Gazeta Real Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/08:34:16

