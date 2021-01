Vacinação de indígenas do Médio Xingu contra a Covid-19 terá apoio logístico da Norte Energia

Organizada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Altamira, 1ª fase de vacinação atenderá mais de 80 aldeias do Médio Xingu, no sudoeste do Pará

Após o início da campanha de imunização contra à covid-19 em todo o país, indígenas aldeados do Médio Xingu, no sudoeste paraense, receberão as primeiras doses da vacina ainda esta semana. A ação, organizada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Altamira, contará com o apoio logístico terrestre e fluvial da Norte Energia, empreendedora da Usina Hidrelétrica Belo Monte, para chegar aos mais de 4 mil indígenas que vivem em aldeias localizadas na área de influência do empreendimento.

A Norte Energia vai disponibilizar à instituição indigenista quatro voadeiras e quatro caminhonetes, além do combustível, que transportarão – sob a supervisão do DSEI – as vacinas contra à Covid-19, por rios e estradas, até chegar nas 84 aldeias indígenas da região, além da Casa de Apoio a Saúde Indígena (Casai) de Altamira.

Segundo o coordenador do DSEI, João Caramuru, com o apoio da Norte Energia, a vacinação marca um novo momento da atenção à saúde indígena na região no contexto da pandemia. “Sem a Norte Energia jamais poderíamos fazer essa vacinação, que é urgente. Se fosse apenas com nossos recursos, esse processo de levar as vacinas duraria um mês ou mais. Agora temos a tranquilidade de saber que nossos indígenas e profissionais serão imunizados”, destacou o gestor.

A gerente de Assuntos Indígenas da Norte Energia, Nina Fassarella, ressaltou que com esta ação, a empresa reforça o compromisso para a melhoria das condições de atendimento na área da saúde em todo o Médio Xingu. “A Norte Energia tem o objetivo de cumprir o seu papel em benefício da população que vive no entorno da Usina Hidrelétrica Belo Monte e, em parceria com o DSEI Altamira, garantirá um avanço importante para a prestação de serviços de saúde voltados aos povos indígenas do Médio Xingu, especialmente neste período de imunização”, destacou.

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação terá início pelos grupos prioritários da fase 1. Além de indígenas aldeados, estão profissionais de saúde, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas com deficiência institucionalizadas. Segundo o Governo do Pará, 173.240 mil doses da vacina foram disponibilizadas ao Estado, sendo 48.680 destinadas à população indígena de todas as regiões.

Apoio

Além do apoio logístico na campanha de imunização, a Norte Energia realizou, desde o início da pandemia, a doação de mais de 400 mil itens de saúde a hospitais e unidades básicas de saúde localizadas na área de influência da UHE Belo Monte, no sudoeste paraense, reforçando o combate ao novo coronavírus em municípios da Transamazônica e Xingu. Foram entregues 375,7 mil EPIs, 21.905 testes rápidos para detecção da Covid-19 e 10 leitos completos de UTI, que inclui camas elétricas, respiradores e monitores multiparamétricos que, ao todo, totalizaram um investimento de mais de R$ 6 milhões. Reforçando o combate a Covid-19 em municípios da Transamazônica e Xingu.

