Vagão de carreta carregado com milho tomba na BR-163 no Nortão

O acidente ocorreu, esta manhã, num trecho da rodovia federal, na Serra do Cachimbo, na região do município de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apenas um dos vagões que estava carregado com milho tombou.

No veículo, estava apenas o motorista que não ficou ferido. Ele mesmo fez o acionamento dos policiais federais de Nova Santa Helena para registrar a ocorrência e informar as possíveis circunstâncias de como ocorreu o tombamento.

Um policial informou que a equipe está retornando para o posto fiscal com os detalhes do acidente e ainda fará o relato oficial no boletim de ocorrência.

A carga ficou esparramada e a carreta atravessada nas duas pistas. Houve interdição do tráfego de veículos nos dois sentidos por algumas horas até a remoção do veículo e limpeza da pista para evitar novos acidentes.

Conforme Só Notícias já informou, esta manhã, em Nova Mutum, duas carretas (marcas e modelos ainda não informados) colidiram na rodovia federal – sentido Lucas do Rio Verde e pegaram fogo. Os condutores foram encaminhados ao hospital local.

Na mesma região, pouco tempo depois uma Toyota Hilux prata, com placas de Lucas do Rio Verde, tombou. O motorista ficou ferido, foi socorrido pela equipe da concessionária que administra a via e encaminhado ao hospital em Nova Mutum. Outros três ocupantes assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.

Em Lucas do Rio Verde, hoje de madrugada, o motorista ficou ferido no tombamento de um Mercedes-Benz, na BR-163 a cerca de um quilômetro do centro de Lucas do Rio Verde – sentido Sorriso. Devido ao forte impacto, ficou preso na cabine e, por isso, reclama de dores na região cervical. Ele foi encaminhado ao hospital São Lucas para os atendimentos médicos.

Em Sorriso, ontem no início da tarde, uma carreta atingiu a traseira de um caminhão Iveco que bateu na traseira de outra carreta. Em Nova Mutum, uma carreta com suínos tombou ontem e a pista ficou interditada por mais de 3 horas.

Por:Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...