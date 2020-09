Quarta fase da Operação Amazônia Viva é deflagrada em Novo Progresso e 15 municípios do Pará

Operação Amazônia Viva — Foto: Semas/Divulgação – Quarta fase da Operação Amazônia Viva é deflagrada em 15 municípios do Pará

A operação, que visa combater crimes ambientais, tem duração prevista de 15 dias.

Iniciou nesta quarta-feira (23) a quarta fase da Operação Amazônia Viva, deflagrada em 15 municípios do Pará. A operação, que visa combater crimes ambientais, tem duração prevista de 15 dias.

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), as frentes de trabalho cobrem áreas estratégicas de Anapu, Uruará, Pacajá, Itaituba, São Félix do Xingu e Novo Progresso.

Ainda nesta quarta-feira, equipes integradas da Força Estadual de Combate ao Desmatamento iniciaram incursões no interior do Estado, em pontos com atividades de desmatamento, mapeados por satélite. As equipes são formadas por policiais civis e militares, fiscais da Semas e do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Semas, o balanço das três fases anteriores da operação aponta a apreensão de 3.715m³ de madeira e quase 100 mil hectares foram embargados, o equivalente á área territorial de Belém.

Fases da Operação

No mês de junho deste ano foi realizada a primeira fase da operação, que apreendeu 17 motosserras, nove veículos (entre escavadeiras e caminhões), 11 armas de fogo. Foram registradas a destruição de três acampamentos improvisados e a interdição de três garimpos clandestinos para extração de ouro. Também foram realizados 14 flagrantes de crimes ambientais.

A segunda etapa da operação ocorreu em julho e resultou na apreensão de 2.751m3 de madeira, 719 m³ de serrada e 37 m³ de estaca, 10 tratores, cinco caminhões, um reboque, uma caminhonete e uma motocicleta, 35 motosserras, duas placas solares, quatro rádios comunicadores, 11 armas de fogo e 38 munições, 18 acessórios para beneficiamento de madeira, três correntões e dois sopradores.

A terceira fase da operação foi realizada entre os dias 17 e 29 de agosto e resultou na prisão de nove pessoas, interdição de uma serraria e apreensão de 424m³ de madeira. De acordo com a Semas, em sua terceira etapa, a operação apresentou a maior redução de desmatamento, com diminuição de 59% nas áreas estaduais.

Por: Jornal folha do Progresso com informações r G1 PA — Belém-23/09/2020

