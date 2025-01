Vale e Governo do Pará reafirmam parcerias voltadas à bioeconomia

Foto: Reprodução | O primeiro compromisso do governador paraense foi uma agenda bilateral com o presidente da Vale, Gustavo Pimenta.

O presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) e anfitrião da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que acontece no próximo mês de novembro, em Belém (PA), o governador do Pará, Helder Barbalho, iniciou nesta segunda-feira (20), sua participação no Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) 2025, em Davos, Suíça.

O primeiro compromisso do governador paraense foi uma agenda bilateral com o presidente da Vale, Gustavo Pimenta. Durante o encontro o dirigente reafirmou o interesse em avançar em parcerias com o Poder Executivo Estadual paraense em políticas públicas voltadas ao meio ambiente.

“Na reunião com a Vale nós tratamos do andamento de vários projetos em parceria. Tanto novos projetos econômicos de mineração quanto o apoio ao Parque de Bioeconomia, ao Porto Futuro II, ao Parque da Cidade e outras estruturas. Também foi tratada sobre a concessão para áreas de restauro no Pará”, explica o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão.

O encontro bilateral entre Helder Barbalho e Gustavo Pimenta foi realizado na Brazil House, um espaço inédito do país durante o Fórum Econômico Mundial. A Brazil House foi criada a partir de uma parceria entre BTG Pactul, Ambipar, Be8, JHSF, Gerdau, Randcorp e Vale.

O local será palco de programações com autoridades locais e globais para discutir importantes temas, como sustentabilidade, transição energética, biotecnologia e o papel do Brasil na nova economia.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/17:05:29

