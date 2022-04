Após contas rejeitadas, gestor do Fundeb de município do Pará terá que devolver R$ 405 mil

(Foto:Reprodução) – O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) decidiu pela irregularidade das Contas de Gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB) de Cametá, exercício financeiro de 2018, de responsabilidade de Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro, que terá de fazer o recolhimento, aos cofres do Município, devidamente atualizado, do valor de R$ 405.408,17, cujo gasto não foi comprovado.

Medida cautelar aprovada determina que a devolução do valor deve ser feita no prazo de 60 dias, sob pena do gestor ter seus bens e contas bancárias bloqueados. Domingos Ribeiro foi multado em R$ 5.323,18 pelas irregularidades.

Cópia dos autos será enviada ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas cabíveis.

O processo foi relatado pelo conselheiro Daniel Lavareda, na 11ª Sessão Plenária Ordinária Virtual, realizada nesta quarta-feira (06), sob a condução da conselheira Mara Lúcia, presidente da Corte de Contas. (Com informações do TCMPA).

Jornal Folha do Progresso em 07/04/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...