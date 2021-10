Polícia Federal cumpre mandados no Pará em operação contra fraudes no auxílio emergencial

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão e de bloqueio de bens na manhã desta quinta-feira (21) em Moju, no nordeste do Pará, ,em uma operação de combate a fraudes na concessão de auxílio emergencial. Segundo a PF, há suspeita de fraudes envolvendo valores do auxílio de 19 vítimas.

