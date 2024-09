Veja! Criminosos gravam o próprio assalto com refém em Belém | PA

Criminosos foram cercados e gravaram parte da ação de dentro do veículo onde fizeram uma mulher refém | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher foi alvo da ação de criminosos na manhã desta quarta-feira (4). Após perseguição policial, o carro onde ela e os bandidos estavam foi cercado em uma rua sem saída no bairro da Cabanagem.

Assalto, perseguição, sequestro e negociações tensas com a polícia: o bairro da Cabanagem, em Belém, protagonizou uma situação que envolveu uma mulher refém e criminosos encurralados pela polícia.

Na manhã desta quarta-feira (4), dois criminosos fizeram uma mulher refém dentro de um veículo na rua João Paulo II, nas proximidades com a avenida Independência, no bairro da Cabanagem, em Belém. Toda a situação durou cerca de uma hora e meia até que a dupla se rendesse.

Segundo informações apuradas no local pelo repórter Edimar Assunção, da RBATV, a dupla tomou de assalto a vítima e o carro dela nas proximidades do Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro, pouco depois das 8h. O alvo seria o pet shop de propriedade a mulher, no momento em que ela abria o estabelecimento comercial. No entanto, a ação foi frustrada por agentes da Polícia Militar do Pará.

Sem outra opção, eles empreenderam fuga no veículo da vítima, modelo Chevrolet Onix de cor branca, sendo perseguidos por agentes da PM. Os criminosos seguiram pela avenida Independência até entrarem na rua João Paulo II, que não tem saída, onde foram encurralados pelos agentes de segurança pública.

Diante da situação, a dupla passou a fazer a vítima refém. Ambos armados, eles mesmos começaram a gravar o assalto de dentro do veículo, apontando a câmera para os policiais e fazendo uma série de exigências, como a presença da imprensa no local. As imagens rapidamente tomaram conta das redes sociais.

Negociadores da Polícia Militar interviram na liberação da vítima, que ainda não teve a identidade revelada, e na rendição dos suspeitos. A mulher foi rapidamente atendida pelo resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Já a dupla foi encaminhada para a Delegacia da Cabanagem para os procedimentos cabíveis.

Fonte: RBATV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/15:54:36

