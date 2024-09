Anel inteligente da Samsung chega ao Brasil em setembro

O produto monitora índices de funcionamento do corpo, qualidade do sono e outros comandos do celular. | Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy Ring da Samsung chega ao Brasil em setembro com recursos inovadores para monitorar saúde e qualidade de vida. Saiba mais!

tecnologia tem avançado muito nos últimos anos, desenvolvendo funcionalidades que podem ser aliadas na saúde e qualidade de vida de muitas pessoas.

O Galaxy Ring, anel inteligente da Samsung, chegará oficialmente ao Brasil no próximo dia 18. O produto monitora índices do funcionamento do corpo, qualidade do sono e aciona comandos no celular.

Anunciado em julho, o anel tem revestimento em titânio, resistência à água e três sensores na parte interna -um acelerômetro, para monitorar caminhadas e corridas, um sensor óptico que monitora os batimentos cardíacos e um que monitora a temperatura corporal.

O preço oficial no Brasil ainda não foi divulgado. Um pré-registro disponível no site oficial da Samsung até o dia 17 de setembro dá direito a R$ 500 de desconto na pré-venda do dispositivo. Nos EUA, é vendido a US$ 399 (cerca de R$ 2.250, sem considerar impostos).

O uso no dedo tem a vantagem, em relação aos relógios inteligentes, de reduzir os incômodos durante os exercícios e o sono. O aplicativo Samsung Health usará os dados coletados para dar uma pontuação às atividades e produzir relatórios.

Com o Galaxy Ring também será possível, a partir de um movimento de pinça com os dedos, tirar uma foto com o celular e desativar um alarme. O site da Samsung diz que a bateria dura até uma semana.

Nos Estados Unidos, é vendido nas cores prata, dourado e preto. É possível escolher o tamanho do anel antes do pedido.

Os dispositivos vestíveis da marca também estão equipados com a IA da Samsung, chamada Galaxy IA, que processa os dados captados pelos aparelhos para fazer sugestões e oferecer insights.

No evento de julho a Samsung lançou sua nova linha de smartphones dobráveis Galaxy Z. Após a Apple anunciar uma versão mais inteligente da Siri integrada ao ChatGPT, ainda não disponível, a Samsung adicionou o assistente inteligente do Google, Gemini, aos aparelhos.

Fonte: Tudo Celular e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/16:16:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...