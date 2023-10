Veja quem são os 10 novos conselheiros tutelares eleitos para atuar em Castelo de Sonhos e Altamira

Altamirenses elegem os 10 novos conselheiros tutelares do quadriênio 2024-2027 – (Foto:Ascom Prefeitura)

No último domingo, dia 1º de outubro, mais de 7 mil eleitores de Altamira participaram da eleição dos Conselheiros Tutelares em 13 locais de votação, marcando, pela primeira vez, o uso de urnas eletrônicas. O município de Altamira, que conta com uma população de mais de 100 mil habitantes, elegeu 10 Conselheiros Tutelares e 10 suplentes, todos preparados para atender às necessidades da comunidade a partir deste pleito.

A distribuição de responsabilidades entre os dois Conselhos Tutelares de Altamira será baseada em critérios territoriais. O Conselho Tutelar I terá jurisdição sobre a região urbana de Altamira e o distrito de Castelo de Sonhos, enquanto o Conselho Tutelar II será encarregado da região que abrange o bairro de Brasília, incluindo bairros adjacentes, além dos distritos de Vila Caboclo e Vila Canopus.

Foram eleitos para o Conselho Tutelar I Lú Antunes, Lucinha Lima, Cibele Araújo, Tanael Paes e Shirley Bethânia, enquanto o Conselho Tutelar II contará com Cláudio do Postinho, Cleudiná Dourado, Paulo Felisberto, Ivete do Pedral e Gleice Tavares.

Os Conselheiros Tutelares eleitos iniciarão seus mandatos em 10 de janeiro e atuarão pelo período de 4 anos. Vale ressaltar que esses conselheiros têm a responsabilidade de zelar pela proteção de crianças em situações de abuso e vulnerabilidade social, desempenhando um papel importante em toda a comunidade.

