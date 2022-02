Venenosa e agressiva: Jararaca é encontrada dentro de creche em MS

A serpente tinha aproximadamente 1,2 metro – (Foto:Divulgação/PMA)

O animal não apresentava ferimentos e foi solto em um reserva florestal distante da cidade

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de São Gabriel do Oeste capturou uma serpente da espécie Bothrops moojeni (Jararaca caiçara) após ser acionada por um funcionário do CEI (Centro de Educação Infantil) Venância Gonçalves Ferreira, nesta quarta-feira (2) no município de Rio Verde. (As informações são de Fernanda Feliciano )

O funcionário se deparou com a serpente escondida em uma fresta na parte interna de uma máquina de lavar roupa, próxima a tampa de abertura do eletrodoméstico e acionou a PMA.

A equipe de policiais compareceu ao local e a serpente com aproximadamente 1,2 metro, que é peçonhenta, foi capturada com uso de um gancho especial e foi colocada em uma caixa de contenção. O animal não apresentava ferimentos e foi solto em um reserva florestal distante da cidade.

A Jararaca caiçara (Bothrops moojeni) é uma espécie comum no Brasil, extremamente peçonhenta e é a serpente mais agressiva. As jararacas possuem envenenamento botrópico e são as maiores causadoras de acidentes com humanos.

