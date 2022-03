Venezuelano e comparsa são presos por tráfico de drogas em Rurópolis durante ronda da PM

Deivison José Azocar Rojas e Jairo Costa da Silva Junior presos por tráfico de drogas em Rurópolis, no Pará — Foto: Reprodução

Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão do flagrante da dupla em prisão preventiva.

Um venezuelano e um brasileiro foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, durante rondas da Polícia Militar no bairro Aeroporto, em Rurópolis sudoeste do Pará. As prisões foram realizadas por volta das 14h30 de quarta-feira (2).

De acordo com o comunicado da Polícia Militar na Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, os policiais avistaram dois homens suspeitos em uma motocicleta, sendo que o carona estava com uma mochila nas costas. A dupla foi abordada e o condutor da motocicleta se identificou como Deivison José Azocar Rojas, venezuelano, e o carona se identificou como Jairo Costa da Silva Junior.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que motocicleta não apresentava ignição e estava com ligação direta e sem documento. Os suspeitos foram revistados, e na mochila de Jairo foram encontrados R$ 2.125, 1 relógio, 1 cordão em metal amarelo com pingente em forma de cruz, 5 petecas de crack embaladas em plástico na cor verde e 11 pedra grande de crack (o entorpecente pesou 37 gramas), 2 telefones celulares e 1 passagem de ônibus em nome de Jairo Costa com destino a Santarém, no oeste do Pará.

Celulares, dinheiro, drogas e outros objetos apreendidos com dupla suspeita de tráfico — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Segundo a polícia, ao serem questionados sobre os objetos apreendidos, os suspeitos alegaram que o dinheiro era para comprar sapato; que o entorpecente não pertencia a eles, mas não disseram a quem pertencia. Os homens disseram que telefones celulares seriam deles, assim como o cordão e o relógio, o que não convenceu os policiais.

A polícia suspeita que os homens estivessem seguindo para a Comunidade Piçarreira para comprar mais entorpecentes, uma vez que o horário em que eles foram presos, era posterior ao horário de saída do ônibus para Santarém, que seria às 13h20.

Motocicleta apreendida estava sem ignição e documentos — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Os suspeitos receberam voz de voz de prisão por crime de tráfico de entorpecentes. Eles não reagiram e foram conduzidos e apresentados na delegacia.

De acordo com o delegado Ariosnaldo Vital Filho, a Polícia Civil solicitou a conversão do flagrante em prisão preventiva ao poder judiciário, como forma de garantir a aplicação da lei e da ordem pública.

A droga apreendida será encaminhada para o CPC de Santarém para exame de constatação definitiva. O dinheiro, a motocicleta e demais objetos devem ficar apreendidos até a conclusão do inquérito policial.

Jornal Folha do Progresso em 03/03/2022/17:24:51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...