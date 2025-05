Vereador de Belém surge no Vaticano “pedindo votos” a Dom Orani

Vereador de Belém André Martha no Vaticano | Divulgação

Vereador de Belém faz campanha inusitada em Roma, apoiando Dom Orani Tempesta como novo Papa, em meio à escolha do sucessor de Francisco.

No período em que o mundo está com os olhos atentos para o Vaticano, por ocasião da escolha novo Papa, que irá suceder Francisco, falecido na semana que passou, um fato inusitado foi registrado por um vereador de Belém, que viajou até a Itália para realizar uma “campanha especial”.

Através de vídeo divulgado nesta sexta-feira (2), nas redes sociais, o vereador de Belém, André Martha, apareceu na Praça de São Pedro em uma situação nada discreta. Com um cartaz na mão que dizia “Vote Certo Orani Tempesta #MeuPapa”, André aproveitou a oportunidade para mostrar seu apoio ao ex-arcebispo de Belém.

Atualmente sob administração da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Cardeal Dom Orani João Tempesta é visto até hoje com profundo respeito e admiração do povo paraense pelo período vivido em Belém. E mediante a isso, o parlamentar gravou um vídeo divertido, cantando: “uh! AbaLou, Dom Orani, chegou! É o papa!”

