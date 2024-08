Vereador é esfaqueado por motivo de vingança durante evento esportivo em MT

Foto Reprodução | Um rapaz de 20 anos acabou preso em flagrante por policiais militares do Núcleo de Novo Santo Antônio, após esfaquear um homem, que é vereador do município. A tentativa de homicídio ocorreu no final da tarde de sábado (24), em um campo de futebol.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima identificada como Paulo Cesar de Almeida Ferreira, 37 anos, mais conhecido como “Buiu” estava no evento, quando acabou sendo atacado por golpes de faca, na região do pescoço e tórax.

Uma guarnição da PM que estava no local flagrou o momento em que o rapaz tento contra a vida do legislador municipal. Após ser detido, o suspeito relatou que a motivação seria vingança, já o que vereador teria atropelado e matado seu irmão.

“Buiu” foi levado ao Pronto Socorro de Novo Santo Antônio e posteriormente transferido para o Hospital Regional de Água Boa, de vido a complexidade dos ferimentos.

Já o suspeito, foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Alto Boa Vista, onde as medidas cabíveis foram tomadas.

O acidente que matou o irmão do rapaz

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta, matou dois jovens moradores de Novo Santo Antônio. A colisão que ceifou a vida de Jeferson França de Freitas 22 anos e Karlos Henrique Santos Paiva de 16 anos, ocorreu no último domingo (12), na MT-322.

As vítimas estavam em uma motocicleta, quando foram atingidas por uma caminhonete Toyota Hilux conduzida por um vereador do município.

Logo após causar o acidente fatal, o vereador teria fugido tomando rumo ignorado. Mas antes, o legislador municipal ligou para familiares informando sobre o acidente e teria acionado o socorro para as vítimas.

Fonte: Araguaia Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2024/10:12:24

