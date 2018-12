Vereador e policiais são presos por participação em morte de professor de Igarapé-Açú, no PA

Vereador do município, um PM e outro ex-PM foram presos nesta segunda, 17. Professor foi morto a tiros em 2017.

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (17) três suspeitos de envolvimento no assassinato do professor Paulo Henrique Souza no município de Igarapé-Açú, nordeste do estado. Segundo a polícia, um dos presos é o vereador Giancarlo Lopes Pontes (PSDB), apontado como mandante do crime. Os outros dois suspeitos são o PM Edias Filho Rodrigues Baía e o ex-PM Milton Júnior de Aquino. O G1 tenta localizar a defesa deles.

O crime aconteceu em agosto de 2017. Paulo Henrique Souza tinha 44 anos e foi assassinado a tiros na frente de casa. De acordo com a polícia, o professor foi abordado por ocupantes de um veículo que fizeram vários disparos. Paulo Henrique era bastante conhecido na cidade por denunciar irregularidades de autoridades locais.

Paulo Henrique Souza foi assassinado a tiros na frente de casa em 2017.

De acordo com as investigações, o político e o professor teriam discutido dias antes do crime. Ainda segundo os políciais, outras provas levaram a identificação do policial e do ex-PM, que teriam abordado Paulo Henrique e realizado os disparos.

O vereador e o ex-PM foram presos em Igarapé-Açú. Já o policial foi preso em Castanhal, onde era lotado como PM. Segundo a Polícia, o PM já tinha sido detido por tentativa de homicídio. A polícia segue investigando a participação de outras pessoas no caso.

Por G1 PA — Belém

