Vereadora Beatriz renuncia à disputa eleitoral de 2024

Vereadora Professora Beatriz (UNIÃO BRASIL) – (Foto: Reprodução)

Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Pará ( TRE PÁ) , o pedido de registro de candidatura da vereador Beatriz Coelho de Paula que deve deferimento com o nº44007 está INAPTO, a vereadora renunciou ao cargo e não disputará mais a eleição de 2024. Beatriz havia solicitado registro no partido União Brasil. A motivação não foi divulgada.

Com a desistência da vereadora 101 candidatos disputam as 11 vagas no legislativo municipal.

Veja dados do pedido de registro junto ao TRE PÁ

Nome Completo:BEATRIZ COELHO DE PAULA

Data de Nascimento:27/06/1981

Gênero:Feminino

Cor / Raça:Parda

Quilombola:Não

Estado Civil:Solteiro(a)

Grau de Instrução:Superior Completo

Ocupação:Vereador

Nacionalidade / Naturalidade:Brasileira Nata / PA-Belém

Candidato a reeleição:Sim

Partido Isolado:UNIÃO

Composição da Coligação:Não se aplica

Limite Legal de Gastos 1º Turno:R$ 101.210,73

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/2024/10:53:26

