Via Brasil BR-163 assume o controle da BR-163 e Transamazônica neste sábado (19/11)

Viajar com mais segurança, sabendo que a qualquer momento o motorista pode contar com auxílio, é um conforto a mais que os usuários da BR-163 e BR-230 vão poder usufruir a partir deste sábado (19/11). Neste dia, entra em operação os serviços da Via Brasil BR-163, concessionária responsável pela gestão do trecho entre Sinop (MT) e os acessos aos portos em Miritituba (PA). A rodovia é considerada o principal corredor para o escoamento da produção de grãos das regiões Centro-Oeste para o Norte.

A Via Brasil BR-163, cujo contrato de concessão tem duração de 10 anos, iniciou, em maio, o plano de investimentos de mais de R$ 2 bilhões. Nessa primeira fase, chamada Trabalhos Iniciais, a empresa mobilizou mais de 1.700 pessoas e cerca de 700 equipamentos para atuar em diversas frentes de melhoria, com objetivo de elevar o patamar de segurança e trafegabilidade da pista.

“Os números impressionam e muitas vezes passam despercebidos. Mobilizamos 10 pedreiras para fornecer insumos para produção de cerca de 190 mil toneladas de asfalto. Instalamos aproximadamente 2.700 novas placas e pintamos mais de 670 quilômetros de novas faixas. Essas melhorias serão contínuas ao longo do prazo da concessão”, destaca Fernando Fujisawa, diretor-presidente da concessionária.

Após seis meses do início desses trabalhos, também conforme previsto em contrato, é chegado o momento da oferta e prestação de serviços aos usuários. A empresa implantou quatro bases de atendimento aos usuários, localizadas em pontos estratégicos da pista. Integram esses serviços de assistência, o atendimento médico de emergência; socorro mecânico; combate a incêndios e apreensão de animais; sistema de informações aos usuários; e sistema de reclamações e sugestões. O socorro na pista poderá ser solicitado por meio de telefone 0800 5000 163 e por aplicativo para smartphone.

Nas instalações, abertas 24 horas, a empresa disponibiliza totens com informações úteis, área para descanso, estacionamento, sanitários, fraldário e acesso a água potável.

“A Via Brasil BR-163 atuará com uma frota completa de veículos, que vão circular 24h pela rodovia. O usuário terá assistência em qualquer ponto. Nossa atuação, em conjunto com as melhorias realizadas, vai contribuir para uma rodovia mais segura e confortável para as pessoas. Já temos notícia de que o tempo de viagem diminuiu. Isso é ótimo, mas aumenta também a responsabilidade do motorista, que deve redobrar a atenção à sinalização e respeitar as regras de circulação”, informa Regina Paiva, diretora de Operação.

Painéis eletrônicos de mensagens farão parte do suporte operacional ao longo do trecho concedido, repassando informações úteis e instruções aos condutores, como condições climáticas e eventuais interdições pelo caminho. O Centro de Controle Operacional monitora a rodovia 24h e gerencia todos os recursos em pista, direcionando os atendimentos.

CANAIS DE CONTATO PARA O USUÁRIO

Pedido: 0800-5000-163

Endereço para cartas: Av. das Sibipirunas, 2.957, Setor Comercial, CEP 78550-031, Sinop (MT)

BASES DE ATENDIMENTO

-Cláudia (MT) – Km 897

-Novo Progresso (PA), próximo à divisa MT/PA – Km 0,6

-Novo Progresso (PA) – Km 293

-Itaituba (PA) – Km 604

RECURSOS DISPONÍVEIS:

5 ambulâncias

23 viaturas de inspeção

4 guinchos leves

4 guinchos pesados

4 veículos de combate a incêndio

4 caminhões para recolhimento de animais

20 painéis móveis de mensagens e 17 fixos, a serem instalados a partir de 2023.

