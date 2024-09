Condenados pela morte de Eloá e do casal Richthofen deixam cadeia de SP para ‘saidinha’ junto com 50 mil presos

Foto: Reprodução | Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves estão entre os 50 mil presos do regime semiaberto de São Paulo que ganharam liberdade nesta terça-feira (17) para passar sete dias em casa. No Complexo de Tremembé, foram liberados 3,5 mil detentos.

Cerca de 50 mil presos do regime semiaberto de São Paulo ganharam a liberdade na manhã desta terça-feira (17), para passar sete dias em casa. Entre eles, estão criminosos notórios, como Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves. Somente no Complexo de Tremembé, no interior do estado, foram liberados 3,5 mil detentos.

Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato do casal Manfred e Marísia Richthofen em 2002, já solicitou a progressão para o regime aberto, o que permitiria cumprir sua pena integralmente fora do sistema penitenciário. No entanto, antes disso, ele precisará passar por um novo exame criminológico.

Lindemberg Alves, condenado a 39 anos de prisão, invadiu o apartamento da ex-namorada Eloá Pimentel em 2008, mantendo-a em cárcere privado por mais de 100 horas, junto com sua amiga Nayara Rodrigues e outros dois colegas de escola. Ao final das negociações, Lindemberg disparou contra Eloá, que não resistiu aos ferimentos. Ele foi condenado apenas em 2013, cinco anos após o crime.

Durante o período da “saidinha”, todos os presos devem retornar à cadeia na próxima segunda-feira, dia 23. Enquanto estiverem em liberdade, não podem sair de casa entre 20h e 6h, nem frequentar festas ou eventos noturnos. Contudo, é praticamente impossível para a Justiça monitorar o cumprimento dessas regras.

Outros presos célebres

O jogador Robinho e os empresários Thiago Brennand e Fernando Sastre Filho, conhecido como “Bebê do Porsche”, também estão em Tremembé, mas não tiveram direito à “saidinha” por estarem no regime fechado. Robinho foi condenado em 2022 por um crime de estupro coletivo ocorrido em 2013, na Itália. Brennand, inicialmente condenado a 10 anos e seis meses por abuso sexual de uma americana, teve sua pena reduzida para 8 anos após uma revisão.

Fernando Sastre foi preso em maio após ficar três dias foragido e enfrenta o Tribunal do Júri por homicídio com dolo eventual, acusado de causar a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana ao dirigir alcoolizado um Porsche a 114,8 km/h, conforme a perícia. A mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros, é acusada de retirá-lo do local do acidente na presença de policiais para evitar o flagrante, o que originou o apelido “Bebê do Porsche”.

Fonte: Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/2024/15:07:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...